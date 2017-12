George Clooney: Elämme vihaisinta aikaa, mitä olen koskaan todistanut

Kalle Kinnunen

On kahdesta syystä yllättävää, että George Clooneyn uusin ohjaustyö on niin vahvasti kiinni tässä ajassa. Ensimmäinen syy on se, että tarina sijoittuu 1950-luvulle. Toinen syy on käsikirjoituksen ikä: se on Coen-veljesten laatima ja valmistui jo vuonna 1986.

Clooney ryhtyi kaavailemaan elokuvaa pari vuotta sitten, kun perehtyi Levittownin tapahtumiin 1950-luvulla ja muisti ystäviensä kirjoittaneen aiheesta elokuvaa.

– Tässä on Make America Great Again -teema, Clooney kertoi Venetsian elokuvajuhlien lehdistötilaisuudessaan viitaten Donald Trumpin vaalisloganiin.

Levittownin ihanteelliseksi mainostettuun omakotilähiöön vuonna 1957 muuttanut musta lapsiperhe joutui naapuriensa, aivan tavallisten valkoisten amerikkalaisten vainon ja uhkailun kohteeksi. Siinä Clooney näki heijastumia tästä päivästä.

– Valkoiset, jotka kokevat menettävänsä etuoikeutensa, syyttävät kaikesta afroamerikkalaisia. Se on mieletöntä.

Clooney sanoi elokuvan heijastavan sitä, mihin maailma ja Yhdysvallat on menossa.

– Halusimme elokuvan olevan hauska, ilkeä ja vihainen.

Sivurooleissa nähdään Oscar Isaac ja lapsinäyttelijä Noah Jupe. Clooney itse ei esiinny elokuvassa.

Suburbicon-elokuva on toisaalta Coen-henkinen pikimusta murhafarssi, toisaalta ajankohtaisesti yhteiskunnallinen tragedia. Matt Damon ja Julianne Moore esittävät tavallista pariskuntaa, jonka idyllisessä unelmalähiössä alkaa kiehua, kun naapuriin muuttaa tummaihoinen perhe.

Mooren näyttelemä perheenäitikin kääntyy tarinan aikana kitkeryyden puolelle, vaikka hänen perheensä vaikeuksista ei järkiperäisesti voisikaan muita syyttää.

– Hänen tarinansa kaari summaa elokuvaa hyvin, Moore totesi.

– Ensin hän neuvoo poikaansa leikkimään naapuriin muuttaneen perheen pojan kanssa. Hiljalleen rasismi myrkyttää hänetkin.

Varsinainen juoni on hullu juonittelu- ja rikostarina hieman alkuperäisen Fargo-elokuvan hengessä. Damonin näyttelemä isä heittäytyy huijaukseen ja ryhtyy murhaajaksi. Vanhemmat ovat omien etujensa nimissä valmiita vaarantamaan jopa pienen poikansa hengen.

– Valkoisten etuoikeudet kiteytyvät kohtauksessa, jossa ajelen veren peittämänä polkupyörällä pitkin lähiötä ja epäilykset menevät silti afroamerikkalaisen perheen niskoille, Damon sanoi.

Clooney on itse kotoisin Kentuckyn osavaltiosta, joka kuuluu niin sanottuun Syvään etelään, ja vietti nuoruuttaan Ohiossa. Kummassakin osavaltiossa asuu nykyään omistautuneinta Trumpin kannattajakuntaa.

Pennsylvania, jonne Levittown rakennettiin, taas oli ja on edistyksellisempänä pidetty osavaltio New Yorkin naapurissa.

– Nuoruuteni aikoihin rotuerottelu oli päättymässä. Luulimme, että asiat paranevat nopeasti. Ei siinä niin käynyt, Clooney totesi.

Suburbiconin kriitikkovastaanotto on ollut nuiva. Siitä ei tullut yleisömenestystäkään. Rasismipohdintojen, yhteiskunnallisen satiirin ja raa’an murhafarssin yhdistelmän ei ole koettu toimivan ainakaan toivotulla tavalla.

– Elokuvat, kuten monet taiteenmuodot, liittyvät yhteen aikaan. Myöhemmin niistä näkee, miltä maailma näytti ja tuntui silloin, Clooney mietti Venetsiassa.

– Minusta tuntuu, että elämme vihaisinta aikaa, mitä olen elinikänäni todistanut, ja olen nähnyt Watergatenkin ajan. Tumma pilvi roikkuu Amerikan yllä.